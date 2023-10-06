В Харькове из-под завалов вытащили тело бабушки погибшего 10-летнего мальчика
Источник:Олег Синегубов
Россияне атаковали Харьков утром 6 октября. В городе продолжаются спасательно-поисковые работы. К сожалению, из-под завалов извлекли тело бабушки мальчика, также погибшего от российской ракеты.
Обратим внимание, что разборы завалов продолжаются. Поэтому, к сожалению, количество жертв может возрасти. По состоянию на 12:25 известно, что российская ракета убила двух человек: 10-летнего мальчика и его бабушку.
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Число жертв возросло
Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что из-под завалов жилого дома спасатели извлекли тело 68-летней женщины. Она – бабушка погибшего 10-летнего мальчика, а также его 11-месячного братика.
По состоянию на 12:25 количество пострадавших выросло до 28 человек: 2 жертв и 26 раненых, из которых 12 госпитализированы. Разборы завалов на месте прилета продолжаются.
Ранее начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о разборах завалов. По его словам, тело 10-летнего мальчика достали в одеяле. Он, скорее всего, спал в момент прилета.
Болвинов добавил, что вторая ракета попала в центр города – в землю вблизи офисных и жилых домов. Он добавил, что правоохранители работают на месте происшествия, собирают доказательства и информацию о раненых.
Коротко о ракетной атаке по Харькову
- Утром 6 октября русские военные атаковали Харьков. О взрывах сообщили в 06:45. В тот момент в области воздушная тревога не звучала.
- Через минуту городской голова Игорь Терехов подтвердил, что оккупанты обстреливают Харьков. По его словам, под атаку попала центральная часть города. Глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях.
- Воздушная тревога в области была объявлена через несколько минут – в 06:48.
- В Воздушных силах объяснили, почему не включали сирены во время атаки. По словам спикера Юрия Игната, ракеты шли по баллистической траекторией. К сожалению, это может быть тип вооружения, которое не удается своевременно обнаружить.
- Позже в полиции рассказали, чем российские военные атаковали Харьков. По имеющимся данным, враг ударил двумя ракетами "Искандер". Под обстрелы попала гражданская инфраструктура в городе.
- Впоследствии стало известно, что под завалами жилого дома мог находиться мальчик. Вскоре его тело спасатели достали из-под завалов, а уже к полудню – тело его бабушки.