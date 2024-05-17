Удар России по Харькову: известно о 5 пострадавших, было несколько прилетов
Россия не прекращает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом снова оказался Харьков.
Россия 17 мая атаковала Харьков. Известно, что там есть несколько прилетов, а также вспыхнули пожары.
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Детали вражеского обстрела
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал детали российского удара. Он сообщил, что прилетов было несколько. Кроме этого, на местах попаданий пожары.
Информация о пострадавших уточняется,
– пояснил он.
Впоследствии стало известно о том, что в результате удара пострадало 5 гражданских мужчин. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по предварительной информации, оккупанты нанесли два удара КАБами. В частности по Холодногорскому району Харькова.
Во время атаки на Харьков взрывы также слышали и в Одессе.
Враг 15 мая атаковал Харьков
- В среду, 15 мая, прогремел мощный взрыв в Харькове. Произошло это после объявления воздушной тревоги и предупреждения об опасности.
- Около 19:11 в Харьковской области жители слышали сирены воздушной тревоги. Уже в 19:59 журналисты сообщили, что слышали мощный взрыв в областном центре. Впоследствии начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник уточнил, что работает украинская противовоздушная оборона по вражеским целям.
- После этого председатель ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по центральной части Харькова, а именно – Шевченковском районе. Он констатировал, что повреждено 5-этажное здание, есть двое пострадавших.