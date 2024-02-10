В Харькове в результате атаки "Шахедами" погибли 3 ребенка, в том числе младенец

Российские войска обстреляли Харьков ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки погибли дети, в том числе младенец.

Об этом сообщил начальник Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки погибли семь человек.

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Россия ударила ночью по АЗС, в результате разлива топлива пожар охватил по меньшей мере 14 жилых домов. Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что они полностью выгорели.

3 из 7 погибших – дети

Трое из семи погибших - это дети 4 и 7 лет и младенец, которому около шести месяцев.

Количество погибших в результате ударов оккупантов по областному центру возросло до семи. Среди них трое детей: семи, четырех лет и младенец около шести месяцев,

– написал Синегубов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что тела 5 человек (среди которых и были трое детей) обнаружили в одном из частных домов, а на другом объекте - еще 2 погибших. Известно о 3 раненых.



В одном из домов нашли тела пяти погибших. Предположительно, погибла семья / Фото ГСЧС

Предварительно Мэр Игорь Терехов сообщал об эвакуации 50 харьковчан.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожары. Правоохранители осматривают место трагедии и отбирают образцы ДНК.

14 домов полностью сгорели / Фото Харьковской ОГА

Ночная атака: главное