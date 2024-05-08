В Харькове прилеты по стадиону на территории школы: есть пострадавшие, среди них – дети

В Харькове в результате очередной атаки есть прилет в жилой район города. В результате атаки россиян есть пострадавшие.

По информации от городского головы Игоря Терехова, предварительно, в результате удара по Харькову, пострадали дети. Эту информацию также подтверждает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Оккупанты ударили по Харькову

Информация о том, что в Харькове прогремела серия взрывов, появилась в 13:11. Впоследствии Терехов сообщил, что российской войска ударили по жилому району города. Он также написал, что предварительно, пострадали дети.

Эту же информацию подтвердил впоследствии Синегубов.

Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются,

– написал он.

По предварительной информации, россияне попали по открытой местности на территории образовательного учреждения. Синегубов отметил, что пострадали двое детей – мальчики 13 и 15 лет. Также есть информация, что пострадал мальчик 12 лет, медики оказывают ему помощь.

По словам Терехова, состояние одного из пострадавших детей тяжелое, впрочем, он не уточнял, о каком ребенке идет речь.

Количество пострадавших возросло

В полиции Харьковской области сообщили, что оккупанты попали в стадион на территории школы. Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти человек.

По информации от Синегубова, пострадал 55-летний мужчина и 80-летняя женщина.

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