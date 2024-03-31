В Харькове прогремела серия взрывов: Россия обстреливает город
31 марта 2024, 16:17Читати новину українською
Источник:Суспильне
Российские войска в очередной раз наносят удары по Харьковщине. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.
Информацию о том, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.
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В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!
– написал Терехов.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
В 16:30 в городе прогремел еще один взрыв. Следует отметить, что в Украине также второй раз за день объявлена угроза баллистики.
Россияне обстреливают Харьков: последние новости
- Мэр города Терехов сообщил о прилете по Шевченковскому району города 30 марта. Удар, вероятно, был нанесен тем же боеприпасом, которым враг ударил 27 марта.
- Мощный удар произошел у дома, в котором 12 подъездов, 480 квартир. Из-за атаки очень много выбитых окон. По словам Терехова, в результате удара двое раненых.
- Также враг обстрелял город 27 марта, в результате чего было повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек. Сообщалось о погибшем мужчине и 16 раненых, среди которых 4 детей.