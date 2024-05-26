В Харькове прогремел взрыв

Россияне в очередной раз обстреливают Харьков. Сообщается, что в городе слышали взрывы.

Отметим, что взрыв прогремел во время сигнала воздушной тревоги. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

Смотрите также На момент удара внутри было около 200 человек: все об атаке по "Эпицентру" в Харькове

В городе прогремели взрывы

Полиция Харьковской области ориентировочно в 16:53 сообщила, что днем, 26 мая, в городе слышны взрывы. Накануне Воздушные силы предостерегали ракету в направлении Харькова.

В то же время, мониторинговые каналы также отмечали угрозу применения баллистического вооружения. Также фиксировалась активность вражеской тактической авиации. Уже в 16.55 информацию о взрыве подтвердил и мэр города Игорь Терехов.

В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно – в городе или области – выясняем,

​​​ – говорится в сообщении городского головы.

Что известно о вчерашнем обстреле Харькова

Днем 25 мая россияне ударили по харьковскому "Эпицентру" боеприпасами типа УМПБ Д-30. Вспыхнул мощный пожар – в гипермаркете загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.

Отмечается, что в "Эпицентре" во время удара было до 200 человек. Примерно половина успела отреагировать на сигнал воздушной тревоги. То есть примерно 100 человек было в помещении во время удара.

В полиции Харьковской области также показали видео изнутри "Эпицентра" в момент прилета. По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, люди абсолютно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами.

Позже Харьков в очередной раз оказался под ударом врага. Сначала Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате атаки пострадали центральные районы города. Затем он добавил, что попадание могло произойти в районе плотной жилой застройки.