Враг атаковал Харьков: поврежден жилой дом

Российские войска не прекращают терроризировать украинские города. В очередной раз под прицел врага попал Харьков.

Во вторник, 5 ноября, там прогремел взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Харькове

После обеда, 5 ноября, в Харькове было громко. В 16:48 журналисты Суспильного сообщили, что в городе слышен взрыв.

Через несколько минут в полиции Харьковской области подтвердили взрывы в Харькове.

В Харькове взрывы! Находитесь в укрытиях,

– говорилось в сообщении.

Там отметили, что нельзя выкладывать фото и видео "прилетов".

Вскоре мэр города Игорь Терехов прокомментировал, что известно о взрывах в городе.

По его словам, предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Также есть информация об одном пострадавшем.

Олег Синегубов, глава ОВА, отметил, что по предварительным данным, есть повреждения жилого дома. Он указал, что службы выехали на место попадания.

Городской голова Харькова сообщил, что поражениям подвергся пятиэтажный многоквартирный дом. По его словам, на 2, 3, 4 этажах выбиты окна. Также возле дома повреждены авто. Известно, что пострадала одна женщина. Терехов добавил, что соответствующие службы обследуют место прилета.

Предварительно удар был нанесен "Шахедом",

– сообщил он.