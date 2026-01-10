В Харькове прогремела серия взрывов: враг ударил ракетой в инфраструктурный объект
- В Харькове прогремела серия взрывов из-за ракетного удара по инфраструктурному объекту в Слободском районе.
- Информации о раненых или погибших нет, произошло падение обломков ракеты возле многоквартирных домов.
Россияне посреди дня атаковали Харьковскую область, использовав ракеты. В областном центре прогремела серия взрывов, есть попадания.
корреспондентов Суспильного и городского голову Игоря Терехова.
Какие последствия удара по Харькову?
Воздушную тревогу для областного центра объявили ориентировочно в 16:00. Уже в 16:25 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Вскоре после этого в городе было громко несколько раз.
В Харькове прогремела серия взрывов,
– говорится в сообщении.
Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект в Слободском районе города. По данным ОВА, по состоянию на 16:30 информация о раненых или погибших в результате российской атаки не поступала.
"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", – добавил городской голова.
Что известно о ночной атаке?
- Ночью россияне нанесли удар по Днепру. В результате атаки, по данным местных властей, возникло возгорание в гаражном кооперативе. 2 гаража разрушены, еще 27 – побиты. Также пострадал 34-летний мужчина.
- Также под ночной атакой оказался Киев и область, о взрывах в столице сообщал руководитель МВА Тимур Ткаченко. Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО в городе, также было громко в области.
- Утром 10 января россияне атаковали Одессу. На одном из предприятий в порту дроны повредили пустой резервуар. В результате удара дронами также загорелся утеплитель. Погибших или пострадавших нет.