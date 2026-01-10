Укр Рус
10 января, 16:28
2
Обновлено - 16:47, 10 января

В Харькове прогремела серия взрывов: враг ударил ракетой в инфраструктурный объект

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Харькове прогремела серия взрывов из-за ракетного удара по инфраструктурному объекту в Слободском районе.
  • Информации о раненых или погибших нет, произошло падение обломков ракеты возле многоквартирных домов.

Россияне посреди дня атаковали Харьковскую область, использовав ракеты. В областном центре прогремела серия взрывов, есть попадания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и городского голову Игоря Терехова.

Какие последствия удара по Харькову?

Воздушную тревогу для областного центра объявили ориентировочно в 16:00. Уже в 16:25 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Вскоре после этого в городе было громко несколько раз.

В Харькове прогремела серия взрывов, 
– говорится в сообщении.

Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект в Слободском районе города. По данным ОВА, по состоянию на 16:30 информация о раненых или погибших в результате российской атаки не поступала.

"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", – добавил городской голова.

Что известно о ночной атаке?

  • Ночью россияне нанесли удар по Днепру. В результате атаки, по данным местных властей, возникло возгорание в гаражном кооперативе. 2 гаража разрушены, еще 27 – побиты. Также пострадал 34-летний мужчина.
  • Также под ночной атакой оказался Киев и область, о взрывах в столице сообщал руководитель МВА Тимур Ткаченко. Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО в городе, также было громко в области.
  • Утром 10 января россияне атаковали Одессу. На одном из предприятий в порту дроны повредили пустой резервуар. В результате удара дронами также загорелся утеплитель. Погибших или пострадавших нет.