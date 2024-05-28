Днем 28 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Россияне не прекращают обстреливать Харьков – взрывы в городе раздаются чуть ли не ежедневно.

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Взрывы в Харькове

Первую серию взрывов местные услышали в 16:35. Уже в 16:51 это стало известно о новой серии взрывов.

Впоследствии глава Харьковськой ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска ударили по населенному пункту в Харьковском районе.

Около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства,

– написал он.

По словам главы ОВА, предварительно – пострадавших нет.

Оккупанты не прекращают террор Харьковщины

27 мая войска России нанесли авиаудар по селу Богуславка, осыпав снарядами жилой двор, в результате чего двое мальчиков ранены, а пожилая женщина погибла.

Также есть погибшие и раненые в селе Старица и раненые в Волчанске. А в пограничном населенном пункте Ивашки из-за подрыва погибли два человека.

Двумя днями ранее россияне нанесли циничный удар по "Эпицентру" в Харькове. Около 16 часов дня россияне с разницей в секунду ударили по гипермаркету авиационными боеприпасами УМПБ Д-30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в момент атаки в гипермаркете "Эпицентр" было около 200 человек. Около 100 из них успели отреагировать на сигнал тревоги и скрыться.