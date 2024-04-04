Россияне в очередной раз нанесли удар по Харьковщине: есть погибший
Днем 4 апреля в Харькове прогремели взрывы. Враг снова нанес удары по региону.
Об этом сообщили местные власти. Тревогу в Харьковской области объявили в 12:41, передает 24 Канал.
Важно Попадание в дома и гибель спасателей: главное о российской атаке Харькова ночью 4 апреля
Россияне не оставляют террор Харьковщины
Как уже сообщили выше, в Харькове и области в 12:41 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для ряда областей и призвали украинцев пройти в укрытие.
Около 12:50 в Харькове прогремел мощный взрыв. Местные власти сообщили, что оккупанты наносят удары, поэтому местным жителям стоит оставаться в укрытиях.
Харьков и область: оккупанты наносят удары,
– сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Позже в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что возле города прозвучало 2 взрыва. Они были настолько мощные, что слышали их и в городе. Терехов добавил, что из-за угрозы обстрелов приостановили работы в домах, пострадавших во время ночной атаки.
Синегубов позже сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району. К сожалению, есть погибшие.
В 12:47 ч оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются,
– сообщил Синегубов.
Ночью Харьков атаковали 15 “Шахедами”
- В ночь на 4 апреля враг атаковал территорию Украины 20 дронами-камикадзе типа "Шахед". 15 ударных беспилотников россияне направили в направлении Харьковщины. Силы ПВО смогли сбить 11 "Шахедов", другие уничтожить не удалось, поскольку они атаковали близко к российской границе.
- Российские военные ударили по гражданским домам в Салтовском и Новобаварском районах города. Под ударом оказались как многоэтажки, так и частные дома.
- К сожалению, в Харькове есть погибшие. Так, погибли 4 человека – трое спасателей, которые прибыли на место атаки ликвидировать последствия удара, но враг повторно атаковал "Шахедами", а также женщина. Также известно о 12 раненых – все они находятся в больнице. Среди них есть как тяжелораненые, так и средней и легкой степеней.
- Враг также ударил по энергетическому объекту на Харьковщине. Кроме того, во время ликвидации последствий ночного обстрела "Шахедами" пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Сейчас его состояние оценивается как среднее – он госпитализирован.