В Харькове раздался взрыв: россияне атаковали индустриальный район города

18 октября 2023, 11:51
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Олег Синегубов

Местные жители Харькова сообщают о взрыве в городе. Впоследствии информацию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сообщается, что россияне наносят ракетные удары по городу. В Харькове объявлена воздушная тревога.

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Россияне ударили по Харькову

Около 11:47 в Харькове раздался взрыв. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по городу и области. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

На фоне этого Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей. Одновременно с ударом по Харькову в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове есть определенные проблемы со светом. Соответствующие службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации подачи электроэнергии. Глава Харькова сообщил об ударе по индустриальному району – информация пока предварительная.

В результате атаки пострадала гражданская женщина 67 лет. Раненая женщина находится в состоянии средней тяжести – она имеет осколочное ранение голени. Ее госпитализировали в больницу.

В этот день россияне атаковали и другие города

  • Утром 18 октября россияне атаковали Днепр, а после СМИ сообщили, что в Запорожье тоже прогремел взрыв. Его слышали в нескольких районах города.
  • По предварительным данным, россияне выпустили по Запорожью баллистические ракеты "Искандер". Ранее были зафиксированы пуски этого вооружения из района оккупированного Крыма.
  • Ночью Запорожье тоже было под вражеским огнем – оккупанты атаковали жилой дом в центре города. Известно о по меньшей мере 6 запущенных по городу ракетах во время ночной атаки.
Автор: Дмитро Усик