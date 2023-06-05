В Харькове раздались взрывы: в ОВА говорят о прилетах в двух районах города

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером стало известно, что в Харькове раздался взрыв. Предшествовало этому объявление воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове раздались около 23:30, передает 24 Канал. Жителей города и области призывают не покидать укрытий, чтобы не рисковать собственными жизнями.

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Что известно о взрывах в Харькове

глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что зафиксировали попадание в Слободском и Шевченковском районах. Он также отметил, что на данный момент не поступало информации о пострадавших. На местах работают профильные службы, информация уточняется.городской голова Игорь Терехов отметил, что "Харьков под ракетным ударом". По его словам, горожане слышали по меньшей мере несколько взрывов.взрывы слышали как в Харьковской области, так и в Харькове. Об этом сообщили местные СМИ. В то же время полиция Харьковской области обратилась к жителям региона. Их призвали сообщать на спецлинию 102 о попадании снарядов врага, разрушениях, а также раненых. Также попросили людей беречь себя.мониторинговый канал Monitor отметил, что из Белгородской области на Харьковщину враг совершил пуски. Область оккупанты атаковали, вероятно, ракетами С-300.раздалась воздушная тревога в Харьковской области.

К сожалению, это не первая атака за 5 июня по Харьковской области. Перед тем враг попал в Балаклею.

Многие получили ранения