В Харькове раздались взрывы: в ОВА говорят о прилетах в двух районах города
5 июня 2023, 23:30Читати новину українською
Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером стало известно, что в Харькове раздался взрыв. Предшествовало этому объявление воздушной тревоги.
Взрывы в Харькове раздались около 23:30, передает 24 Канал. Жителей города и области призывают не покидать укрытий, чтобы не рисковать собственными жизнями.
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Что известно о взрывах в Харькове23:59 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что зафиксировали попадание в Слободском и Шевченковском районах. Он также отметил, что на данный момент не поступало информации о пострадавших. На местах работают профильные службы, информация уточняется.23:31 городской голова Игорь Терехов отметил, что "Харьков под ракетным ударом". По его словам, горожане слышали по меньшей мере несколько взрывов.23:28 взрывы слышали как в Харьковской области, так и в Харькове. Об этом сообщили местные СМИ. В то же время полиция Харьковской области обратилась к жителям региона. Их призвали сообщать на спецлинию 102 о попадании снарядов врага, разрушениях, а также раненых. Также попросили людей беречь себя.23:26 мониторинговый канал Monitor отметил, что из Белгородской области на Харьковщину враг совершил пуски. Область оккупанты атаковали, вероятно, ракетами С-300.23:25 раздалась воздушная тревога в Харьковской области.
К сожалению, это не первая атака за 5 июня по Харьковской области. Перед тем враг попал в Балаклею.
Многие получили ранения
- Об ударе по Балаклее сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, оккупанты могли нанести удар по общине с РСЗО. Тогда воздушная тревога в области звучала более часа – с 17:31 до 18:34.
- По данным ОВА, в результате атаки со стороны россиян погиб один человек. Также получили ранения еще 8 человек.
- В комментарии "Общественному" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал о раненых. По его словам, их состояние разное. У некоторых – средней тяжести травмы, а есть и тяжелораненые.
- Степан Масельский, глава Изюмской районной военной администрации, утверждает, что атаковали россияне частный сектор. Предварительно говорится об атаке РСЗО "Смерч" или "Ураган".