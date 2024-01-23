В Харькове прогремели несколько взрывов: оккупанты ударили по жилой застройке

В ночь на 23 января в Харькове слышали серию взрывов. Впоследствии стало известно, что враг обстреливал район жилой и гражданской застройки.

Первым о взрывах в Харькове в 4:01 сообщил мэр Игорь Терехов. Впоследствии информацию подтвердил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Обратите внимание В Воздушных силах зафиксировали полет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС

Враг атакует Харьков

Оккупанты наносят удары по Харькову, будьте в укрытиях,

– написал Синегубов.

После этого местные жители уточнили, что в городе прогремело несколько взрывов. Спустя еще несколько минут в Воздушных силах проинформировали о том, что в Сумской и Харьковской области ракетная опасность.

Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру

В 4:37 Терехов рассказал предварительную информацию об обстреле Харькова оккупантами.

Атаковали по району жилой и гражданской застройки. Сейчас знаем об одном поврежденном доме, информацию о пострадавших уточняют,

– отметил мэр.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов.

Кроме того, удар по гражданской инфраструктуре Харькова подтвердил и глава ОВА. По его словам, по состоянию на 4:45 информация о пострадавших не поступала. Об отбое воздушной тревоги также еще не сообщали.

Зафиксировали полет бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия

вечером 10 января Россия нанесла удар по Харькову ракетами С-300. Враг попал в местную гостиницу в Киевском районе города. На стоянке рядом загорелись автомобили. На момент удара в гостинице также находились несколько иностранных журналистов. Они получили травмы.А 16 января одна из вражеских ракет попала в Харьков в здание больницы. Оккупанты частично разрушили трехэтажное здание медучреждения в Харькове.

В ночь на 23 января Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. О точном количестве стратегических бомбардировщиков в Воздушных силах пообещали сообщить дополнительно. Есть вероятность, что в ближайшее время в Украине могут объявить масштабную тревогу.

Ту-95МС – ракетоносители ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Во время этими ракетами тревога может занять несколько часов. Заметим, что враг часто запускает ракеты несколькими волнами. По состоянию на 5:00 о пусках ракет информации не было.