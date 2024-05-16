В Харькове слышали серию взрывов: горд находится под атакою "Шахедов"

В Харькове поздно вечером 16 мая прогремела серия взрывов. По всей области уже длительное время объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным, в направлении города двигались вражеские дроны типа “Шахед”. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Харькове слышали взрывы

В Харьковской области воздушную тревогу объявили еще в 08 часов 15 минут, и с тех пор для граждан не было отбоя. Уже в 22 часа 07 минут Воздушные силы сообщили, что в области зафиксировали вражеские беспилотники.

Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА!

– писали военные.

Воздушные силы также предупреждали, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской. Однако уже около 23 часов 01 минуты в самом Харькове услышали серию громких звуков.

"В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", – написали корреспонденты Суспильного.

Уже через 6 минут Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Харьковской области движутся в направлении Харькова и Чугуева. Поэтому в области еще могут раздаваться взрывы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также призвал харьковчан быть осторожными. По словам мэра, в городе уже был слышен взрыв, возможны еще.

Харьков находится под атакой "Шахедов",

– отметил Терехов.

В городе в этот день уже раздавались взрывы

Около 18 часов 00 минут 16 мая в Харькове также прозвучали взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал город и Харьковский район находиться в укрытиях.

Воздушные силы предупреждали о сохранении активности вражеской тактической авиации на северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационных средств поражения. В то же время мониторинговые каналы предположили, что оккупанты могли атаковать Харьков ракетами из российского Белгорода.

Кроме того, в этот же день днем россияне ударили кассетными бомбами по одному из сел Волчанской громады. Среди пострадавших было двое медиков, двое водителей и начальник Волчанской городской военной администрации – Тамаз Гамбарашвили.

Все они имеют взрывные ранения различной степени. Медики квалифицируют состояние пострадавших в Волчанской громаде как средней тяжести.