В Харькове снова выросло количество погибших: под завалами обнаружили тело 21-летней девушки
Источник:Олег Синегубов
Россияне утром 23 января нанесли циничный ракетный удар по жилым домам в Харькове. К сожалению, количество погибших там еще раз возросло.
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело молодой девушки. Поисковые работы на месте продолжаются.
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Еще одна потеря в Харькове
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники нашли тело 21-летней девушки.
Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли,
– сообщил он.
Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов также отметил, что под завалами пятиэтажки на месте одного из попаданий в Харькове могут находиться два человека, один из которых — 9-летний мальчик.Нужно добавить! Сначала было известно о гибели двух женщин – 46 и 50 лет. Впоследствии стало известно о смерти еще одного погибшего мужчины. По состоянию на 12:40 в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв опять увеличилось – в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончались еще два человека.
Обстрел Харькова: что известно
- Россияне дважды за 23 января нанесли удар по Харькову – была ночная и утренняя атака. Во время последней под прицелом российских ракет оказались жилые дома. Известно, что произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.
- Сообщается, что по состоянию на 14:25 от российской атаки пострадали 62 человека. 57 человек, в том числе восемь детей, получили ранения. К сожалению, в Харькове также 6 погибших.
- По словам мэра города Игоря Терехова, неизвестно, сколько людей может быть под завалами. Работа спасателей затруднена тем, что пока не удалось отключить газоснабжение – то есть из-за пламени тяжело работать.