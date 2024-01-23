В Харькове снова выросло количество погибших: под завалами обнаружили тело 21-летней девушки

Россияне утром 23 января нанесли циничный ракетный удар по жилым домам в Харькове. К сожалению, количество погибших там еще раз возросло.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело молодой девушки. Поисковые работы на месте продолжаются.

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Еще одна потеря в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники нашли тело 21-летней девушки.

Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли,

– сообщил он.

Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов также отметил, что под завалами пятиэтажки на месте одного из попаданий в Харькове могут находиться два человека, один из которых — 9-летний мальчик.

Обстрел Харькова: что известно

Россияне дважды за 23 января нанесли удар по Харькову – была ночная и утренняя атака. Во время последней под прицелом российских ракет оказались жилые дома. Известно, что произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Сообщается, что по состоянию на 14:25 от российской атаки пострадали 62 человека. 57 человек, в том числе восемь детей, получили ранения. К сожалению, в Харькове также 6 погибших.

По словам мэра города Игоря Терехова, неизвестно, сколько людей может быть под завалами. Работа спасателей затруднена тем, что пока не удалось отключить газоснабжение – то есть из-за пламени тяжело работать.

Сначала было известно о гибели двух женщин – 46 и 50 лет. Впоследствии стало известно о смерти еще одного погибшего мужчины. По состоянию на 12:40 в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв опять увеличилось – в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончались еще два человека.