В Харькове после ДТП скончался доброволец из Польши, защищавший Украину
Источник:Каролина Баца-Погожельская
В Харькове скончался польский доброволец Мацей Беднарский. Он приехал в Украину служить в украинской армии.
Печальное известие о смерти 49-летнего добровольца сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Как сообщает "Польское радио", Беднарский две недели назад попал в серьезное ДТП.
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Воин скончался в харьковском госпитале
Он проходил лечение в больнице в Харькове, прежде чем скончался от полученных травм. Баца-Погозельская занималась Беднарским в больнице и планировала перевезти его в Киев для дальнейшего лечения.
Однако 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале. Из сообщения польской журналистики, можно сделать вывод, что ранее Беднарский воевал на Авдеевском направлении.
В частности Баца-Погожельская пишет, что Беднарский возвращался со своего поста в Авдеевке, обещав ей это сделать.
Каролина Баца-Погожельская выразила благодарность врачам военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь спасти его.
Предыдущие трагические новости о добровольцах
- В июне сообщалось, что на войне в Украине погиб первый доброволец из Финляндии. Он прибыл в Украину вскоре после полномасштабного вторжения России.
- Мужчине еще не было 30 лет. Он был добровольцем, волонтером и участвовал в деятельности военно-медицинской группы. По данным СМИ, доброволец погиб на Востоке.
- Весной в боях за Бахмут погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.
- Также в боях под Бахмутом погиб французский легионер 29-летний Кевин Дэвид. На родине у воина остались жена и двое детей.
- В марте на войне в Украине погиб первый эстонец – Иво Юрак. Он воевал в составе Интернационального легиона. 7 марта защитник погиб под Бахмутом.
- Под Бахмутом свою жизнь отдал Григорий Цехмистренко – доброволец из Канады. Он был выходцем из Украины (с Ровенщины). Цехмистренко пал ночью 14 января.