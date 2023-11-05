В Харькове после ДТП скончался доброволец из Польши, защищавший Украину

В Харькове скончался польский доброволец Мацей Беднарский. Он приехал в Украину служить в украинской армии.

Печальное известие о смерти 49-летнего добровольца сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Как сообщает "Польское радио", Беднарский две недели назад попал в серьезное ДТП.

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Воин скончался в харьковском госпитале

Он проходил лечение в больнице в Харькове, прежде чем скончался от полученных травм. Баца-Погозельская занималась Беднарским в больнице и планировала перевезти его в Киев для дальнейшего лечения.

Однако 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале. Из сообщения польской журналистики, можно сделать вывод, что ранее Беднарский воевал на Авдеевском направлении.

В частности Баца-Погожельская пишет, что Беднарский возвращался со своего поста в Авдеевке, обещав ей это сделать.

Каролина Баца-Погожельская выразила благодарность врачам военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь спасти его.

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