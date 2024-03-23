В Харькове за минуту до тревоги прогремел мощный взрыв

Днем 23 марта в Харькове прогремел мощный взрыв. Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу.

Российские захватчики в очередной раз нанесли циничный удар по Харькову. Сначала об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

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В Харькове прогремел мощный взрыв

Местные телеграм-каналы сообщили о том, что днем 23 марта в Харькове раздался мощный взрыв. Более того, сообщается, что это произошло до объявления воздушной тревоги.

Отмечается также, что всего через несколько минут в городе и области сообщили о ракетной опасности. По словам очевидцев, в городе взвился густой темный дым.

В частности, уже через несколько минут факт взрыва подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны,

– сообщил он.

Детали о взрыве выясняют, дополнительная информация будет обнародована впоследствии.

Где сейчас объявлена тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Так, по состоянию на 18:00 об опасности сообщают в следующих областях:

Харьковская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Кировоградская;

Днепропетровская.

Карта воздушных тревог в Украине / Скриншот 24 Канала

Предыдущая атака российских захватчиков по Харькову: коротко

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 22 марта оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. В результате Харьков фактически полностью обесточил.

Также возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове. Сообщали об одном пострадавшем – 43-летнем мужчине, работнике одного из энергообъектов.

В ГСЧС отметили, что в полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 квадратных метров. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА. Известно, что в результате повторного вражеского обстрела пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.

Силы и средства ПВО отражали атаку в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Как отметили в Воздушных силах, в результате успешной работы был уничтожен 31 "Шахед".

Призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.