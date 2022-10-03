В Херсоне и в окрестностях раздались громкие взрывы

Во временно оккупированном Херсоне утром 3 октября раздались звуки взрывов. Что именно случилось – неизвестно.

О взрывах сообщили около 11:34. Мощные звуки услышали в городе и на его окраинах.

Интересно Сливают горючее и торгуют: российские военные – в тотальной бедности в Херсонской области

Добавим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Последние новости из Херсонской области

Утром 3 октября первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что у него есть "очень хорошие новости" из Бериславского района. Однако от комментариев он воздержался и оставил интригу.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении из оккупации Архангельского и Миролюбовки. По словам Соболевского, сейчас там работают наши военные. В целом ситуация в освобожденных населенных пунктах сложная, инфраструктура – уничтожена. Впоследствии туда прибудет гуманитарная помощь, а людей планируют эвакуировать.

Кстати, над артобъектом "Дары Херсонщины", который в форме арбуза, уже развевается украинский флаг. Этот памятник расположен возле села Осокоровки, где уже побывали Вооруженные Силы Украины. Поэтому херсонские арбузы обязательно вернутся в Украину.

К теме В оккупированном Бериславе неудачно покурили в помещении полиции, где были оккупанты, – СМИ

Украинский флаг взвился также в Крещеновке. ВСУ продвигаются не только на востоке Украины, но и на юге. Метр за метром они освобождают нашу землю от российских оккупантов.

К теме – россияне уже не знают, что делать после "референдума" в Херсоне: видео