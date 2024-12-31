В Херсоне накануне Нового года прогремели взрывы в канун Нового года
31 декабря 2024, 20:02Читати новину українською
Россия продолжает атаковать украинские города и села. Вечером 31 декабря в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Херсон.
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Что известно о взрывах в Херсоне
О взрывах в городе сообщалось около 19:16. Впоследствии, в 19:47, корреспонденты Общественного заявили, что в Херсоне снова громко.