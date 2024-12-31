В Херсоне накануне Нового года прогремели взрывы в канун Нового года

Россия продолжает атаковать украинские города и села. Вечером 31 декабря в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Херсон.

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Что известно о взрывах в Херсоне

О взрывах в городе сообщалось около 19:16. Впоследствии, в 19:47, корреспонденты Общественного заявили, что в Херсоне снова громко.