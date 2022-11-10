Генштаб и Залужный прокомментировали вероятное бегство россиян из Херсона

Если враг отступает на Херсонском направлении, это результат действий украинских военных, а не приказов командования оккупантов. Однако побег врага из Херсона не опровергают и не подтверждают.

Об этом 10 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"Так же, как враг выходил из Киева, Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – отметил Громов.

Ситуация в Херсонской области

По словам Громова, в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили логистические пути и систему обеспечения противника. Россияне не могут полноценно управлять войсками.

Тем самым ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, – сказал Громов.

Однако он не опроверг и не подтвердил информацию о выводе войск оккупантов из Херсона. ВСУ продолжает наступление по плану.

"Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", — добавил Громов.

Комментарий Залужного об успехах Сил обороны

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, каждый жест доброй воли означает колоссальные усилия защитников. В Херсонской области 1 октября военные продвинулись в глубину обороны противника примерно на 36,5 километров. Как отметил Залужный, удалось деоккупировать 1381 квадратных километров и взять под контроль 41 населенный пункт.

Главнокомандующий рассказал об успехах ВСУ в Херсонской области за 9 ноября. Защитникам удалось:

в направлении Петропавловка – Новорайск продвинулись на 7 километров, взять под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 квадратных километров территории;

в направлении Первомайское – Херсон продвинуться на 7 километров, взять под контроль 6 населенных пунктов. Площадь освобожденной земли составляет 157 квадратных километров.



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Контранаступление ВСУ/ Скриншот 24 канала

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