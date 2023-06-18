В Херсонской области массово погибает рыба: жуткое фото
Источник:Дарья Заривна
Херсонская область продолжает приходить в себя от последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Однако из-за террора россиян страдают не только мирные украинцы, но и животные.
Еще одно доказательство зверств окупантов опубликовала советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна. На фото – массовый мор рыбы в Херсонской области.
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Из-за вызванного россиянами экоцида погибло много рыбы
После того, как россияне взорвали ГЭС, тонны воды затопили населенные пункты Херсонской области. Там, где когда-то протекал Днепр, сейчас – сплошная засуха.
Из-за этой катастрофы в Херсонской области массово погибает рыба.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Утром 18 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Партизанах есть попадание на территорию элеватора. Кроме того, активист Сергей Стерненко отметил, что было "очень хорошее попадание", детонирует уже несколько часов и это слышно на большое расстояние.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что 17 июня оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, двигавшийся от города Олешки до села Саги Херсонской области. В автомобиле находились отец и 15-летний сын. Они погибли.
- По состоянию на 18 июня на подконтрольной части Херсона до сих пор подтоплено 6 населенных пунктов. На временно оккупированной территории – 17. По данным военных, уровень воды снижается. Эвакуировано 2 783 человека и 284 животных.
- Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС читайте в материале 24 Канала.