Когда от паники крыша уехала: в Геническом районе оккупант застрелился во дворе священника
17 апреля 2023, 22:11Читати новину українською
На оккупированных территориях нарастает паника среди россиян и коллаборантов. В частности, один из захватчиков сократил возраст.
Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на местные свидетельства. В селе Новогригоровка Генического района один из оккупантов пришел к местному священнику.
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Панические настроения среди россиян
Он застрелился во дворе.Напомним, что всего с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 590 оккупантов.
Новости о возможном контрнаступлении: главное
- Возможно, что россиян беспокоят новости о прогнозируемом контрнаступлении ВСУ, которое состоится весной. Это событие также прокомментировал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
- Он высказался достаточно лаконично, заявив, что "будет быстро".
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. Он подчеркнул, что ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".
- То, что российские террористы очень боятся контрнаступления ВСУ, подтвердило и британская разведка сообщила, что на Запорожском направлении оккупанты построили три линии обороны протяженностью 120 километров.
Анализ Financial Times
- Вспомним по этой теме недавний анализ издания Financial Times относительно потенциальных рисков Вооруженных Сил во время предстоящего контрнаступления, о котором в последние недели все больше разговоров.
- Собственно эксперты со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского констатировали, что для сильной позиции Киева в переговорном процессе нужны достижения украинской армии на поле боя.