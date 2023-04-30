Очень боятся контрнаступления, – рассказал Соболевский о действиях россиян в Новой Каховке

В Херсонской области, к сожалению, до сих пор сохраняется присутствие российских военных. Впрочем, теперь они действуют осторожно, потому что боятся уничтожений собственной техники и будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что перед ротацией российские оккупанты грабят квартиры украинцев, называя это "обысками".

Смотрите также Как ВСУ могут прорвать российскую оборону во время контрнаступления: анализ CNN

Россияне перестраховываются

Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки – города, которые стали местом дислокации живой силы враждебных оккупационных сил. Но они также подпадают под 30-километровую зону, которую пытаются зачистить украинские военные. В последнее время россияне стараются не держать там больших скоплений войск.

ВСУ там уже уничтожили огромное количество и военной техники, и складов. Россияне понимают, что ВСУ сейчас большую часть территорий держат под огневым контролем и работают там очень эффективно. Поэтому они пытаются расселять своих солдат в жилые дома, потому что знают, что тогда огня тогда не будут открывать,

– рассказал Юрий Соболевский.

Кроме того, россияне также не производят в этих городах больших складов боеприпасов, потому что их регулярно уничтожают. В то же время присутствие оккупантов там есть. Они пытаются контролировать реку Днепр и, по словам, политика очень боятся контрнаступления ВСУ.

"Настроение у них не очень. Они прекрасно понимают, что еще недолго будут там оставаться. И, к сожалению, это время от времени превращается в волну мародерства. Особенно, когда россияне знают, что у них ротация и они скоро будут выезжать, тогда грабят все", – подчеркнул Соболевский.

Обычное ограбление захватчики называют "обыском" в квартирах. Во время так называемых обысков россияне забирают у людей все ценные вещи.

Юрий Соболевский о ситуации на левом берегу Днепра: смотрите видео

Помощь для украинцев есть, но это опасно

Для украинцев, обворованных российскими военными, есть возможность обратиться в правоохранительные органы через мессенджеры и предоставить всю информацию об ограбленном. Впрочем, люди очень запуганы.

Во время каждого фильтрационного мероприятия и так называемых "обысков", оккупанты тщательно проверяют телефоны, переписку, группы, на которые подписаны, телеграмм каналы и т.д. Если они увидят переписку с нашими правоохранительными органами – это арест, допросы и пытки,

– подчеркнул Соболевский.

По его словам, россияне сейчас активно разыскивают украинцев, помогающих Вооруженным Силам и Службе безопасности деоккупировать нашу территорию. Поэтому для жителей Херсонщины довольно опасно выходить на подобную связь со службами безопасности.

К сожалению, и на Южном и Восточном направлениях оккупированных частей страны также есть притеснения украинцев, не поддерживающих враждебную власть. Узнать точное количество подобных случаев можно будет уже после деоккупации территорий, когда люди смогут без риска для жизни и здоровья сообщать о неправомерных действиях россиян.

Ситуация в Херсонской области: что известно