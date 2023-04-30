Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що перед ротацією російські окупанти грабують квартири українців, називаючи це "обшуками".

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Росіяни перестраховуються

Нова Каховка, Гола Пристань, Олешки – це міста, які стали місцем дислокації живої сили ворожих окупаційних сил. Але вони також підпадають під 30-кілометрову зону, яку намагаються зачистити українські військові. Останнім часом росіяни намагаються не тримати там великих скупчень військ.

ЗСУ там уже знищили величезну кількість і військової техніки, і складів. Росіяни розуміють, що ЗСУ зараз значну частину територій тримають під вогневим контролем і працюють там дуже ефективно. Тому вони намагаються розселяти своїх солдатів в житлові будинки, бо знають, що тоді вогню тоді не відкриватимуть,

– розповів Юрій Соболевський.

Крім того, росіяни також не роблять у цих містах великих складів боєприпасів, тому що їх регулярно знищують. Водночас присутність окупантів там є. Вони намагаються контролювати річку Дніпро та, за словами, політика, дуже бояться контрнаступу ЗСУ.

"Настрій у них не дуже. Вони чудово розуміють, що ще недовго там залишатимуться. І, на жаль, це час від часу перетворюється на хвилю мародерства. Особливо, коли росіяни знають, що у них ротація і вони скоро виїжджатимуть, тоді грабують усе", – підкреслив Соболевський.

Звичайне пограбування загарбники називають "обшуком" у квартирах. Під час так званих "обшуків" росіяни забирають у людей всі цінні речі.

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Допомога для українців є, але це небезпечно

Для українців, яких обікрали російські військові, є можливість звернутися до правоохоронних органів через месенджери та надати всю інформацію про пограбоване. Втім люди дуже залякані.

Під час кожного фільтраційного заходу й так званих "обшуків", окупанти ретельно перевіряють телефони, листування, групи, на які підписані, телеграм канали тощо. Якщо вони там побачать листування з нашими правоохоронними органами – це арешт, допити та катування,

– наголосив Соболевський.

За його словами, росіяни зараз активно розшукують українців, які допомагають Збройним Силам та Службі безпеки деокупувати нашу територію. Тому для мешканців Херсонщини є доволі небезпечно виходити на подібний зв'язок з безпековими службами.

На жаль, і на Південному та Східному напрямках окупованих частин країни також є утиски українців, які не підтримують ворожу владу. Дізнатися про точну кількість подібних випадків можна буде уже після деокупації територій, коли люди зможуть без ризику для життя та здоров'я повідомляти про неправомірні дії росіян.

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