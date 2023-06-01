В Херсонской области оккупанты ищут предателей среди коллаборантов и понемногу переносят все в Крым
Россияне в Херсонской области уже упаковывают чемоданы и пытаются выдвигаться в сторону Крыма. Также между ними начинаются разворачиваться межличностные недоразумения.
Украинцы, находящиеся в оккупации, продолжают тайно передавать информацию о россиянах на подконтрольную территорию. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч.
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Оккупанты голодны на украинское имущество
Евгения Вирлыч сообщила, что россияне из последних сил пытаются перевозить музейные ценности и технику в Крымский полуостров. Впрочем, они понимают, что это не самое безопасное место для них. Сил для более дальней дороги тоже не имеют.
Сейчас они в большинстве своем уничтожают бумаги, но при этом печатают свои газеты, завозят их,
– добавила она.
Оккупанты снимают видео, на которых нередко видно, как изменились знакомые места до неузнаваемости из-за грабежа россиян. Такие видеоролики в основном предназначены для российской аудитории с пропагандой о том, какая Россия хороша и как успешно "освобождает" украинцев.
Евгения Вирлыч рассказала, как россияне на Херсонщине готовятся к украинскому контрнаступлению: смотрите видео
Колаборантов подозревают в измене России
Журналистка из Херсона подчеркнула, что оккупанты также продолжают искать ДРГ и партизан на временно оккупированном Левом берегу Херсонщины. Несмотря на страх, украинцы все же не теряют надежду на освобождение территорий от россиян и всячески этому способствуют.
Есть несгибаемая сила наших людей, умеющих одним предложением сообщить все, что нужно, и кому нужно. Россиянам вряд ли удастся все это сломать,
– убеждена она.
Россияне начали искать предателей среди коллаборантов.
"Откровенных коллаборнатов считают теми, кто работает на две конторы – это то, чего мы и ждали", – объяснила Вирлыч.
У окупантов начался процесс поедания друг друга, которое сочетается со страхом за собственную жизнь и желанием выжить после прихода ВСУ на Херсонщину.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются создавать "добровольческие батальоны" и привлекать к ним украинцев. Однако среди херсонцев желающих приобщаться к ним нет.
- Стало известно, что россияне терроризируют мирное население постоянными прицельными обстрелами по жилым кварталам, медучреждениям. Также захватчики буквально охотятся на патрули полиции и бригады ГСЧС.
- Н а левобережье Херсонщины россияне пытаются укреплять оборону. Там враг буквально депортирует украинцев с захваченных ими территорий.