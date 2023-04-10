В Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых похитила Россия: трогательные кадры

10 апреля удалось вернуть домой еще 24 ребенка. Во время оккупации Херсонской области российские оккупанты вывезли их вглубь России и оккупированных территорий.

Возвращением детей занимались волонтеры Благотворительного фонда "Save Ukrainе". Они отметили, что это была одна из самых трудных миссий.

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Дети наконец-то в безопасности

В Херсоне детей встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с малышами и вручил им приятные подарки. Перевозить детей помогала компания "Укрзализныця".

Благотворители рассказали, что перед отъездом россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

В Украину вернулись 24 ребенка / Фото Суспильне Херсон

Украинские детишки наконец-то дома: смотрите видео

Как Россия издевается над украинскими детьми

22 марта благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть 17 украинских детей домой. Благотворители рассказали, что сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и пересечение нескольких границ для многих родителей превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обратились за помощью к Save Ukraine.

Мальчик, которого удалось вернуть 22 марта, рассказал, что пробыл в так называемом "лагере отдыха" полгода. По его словам, детей повезли в лагерь, который был огражден колючей проволокой, а вместо пола в комнатах просто цемент.

Более того, на старых кроватях не было чистого постельного белья, поэтому детям приходилось спать на своих куртках. Также руководство "лагеря" постоянно повторяло, что "постель и продукты нужно было везти из дома".

Девочка Настя рассказывает, что ее на четыре месяца вывезли на территорию временно оккупированного Крыма. Она говорит, что детей каждый день заставляли петь российский гимн. Настя добавляет, что детям запрещали разговаривать на украинском и называли их "фашистами".