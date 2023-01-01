В Хмельницкой области от травм, полученных во время ракетной атаки, умерла 22-летняя девушка

Россия массированно атаковала Украину 31 декабря. В результате обстрела Хмельницкого погиб человек, еще 7 ранены.

Об этом рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он отметил, что за жизнь девушки боролись врачи.

На тему "Балкон и окно пошли, стекло посыпалось на внучку": ужасные последствия прилетов в Хмельницком

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Россияне гореть вам в аду", – написал Гамалий.

Атака на Хмельницкий 31 декабря

Враги попали двумя ракетами в военный объект и АЗС Хмельницкого. Из-за обстрелов повреждения получила техника. Кроме этого, разрушения получили 8 транспортных средств, 13 жилых домов и складские помещения, детский сад, промышленные, коммерческие объекты, магазины и коммунальная инфраструктура.

В больницу сразу после инцидента госпитализировали 8 гражданских лиц. Самой молодой из них 19 лет. В настоящее время медики борются за жизнь еще одного раненого человека, который находится в тяжелом состоянии.

Массированные обстрелы Украины: последние новости