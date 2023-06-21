В Хмельницкой области прогремели взрывы: вероятно, в одной из общин упали обломки
Источник:Хмельницкая ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги ночью 21 июня. Вероятно, есть попадания. Вероятно, есть попадание обломков в здание.
Предварительно в воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак в регионе. О взрывах около 5 утра сообщила Хмельницкая областная военная администрация.
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Очевидцы отмечали, что звуки взрывов могут быть результатом работы противовоздушной обороны в области.
"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!", – говорится в сообщении ОВА.
Других деталей в ОВА не сообщили.
Предварительно известно о падении обломков
Впоследствии Суспільне со ссылкой на собственные источники сообщило, что предварительно в результате попадания обломков повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. На месте произошел пожар.
Отметим, что по состоянию на 05:22 тревога в Хмельницкой области была отменена.
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Воздушные атаки по Украине
- Россия в последние месяцы значительно чаще начала обстреливать украинские города, используя для атак разные типы ракет и ударные дроны-камикадзе "Шахед". Этой ночью во многих областях тоже звучала воздушная тревога.
- Кроме "Шахедов" этой ночью повышенная угроза атаки с моря. Около полуночи 21 июня в ОК "Юг" сообщили, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель.
- Заметим, что минувшей ночью враг массированно атаковал Украину: под прицелом находились Киев, Львов и Запорожье.
- Всего враг выпустил 35 ударных дронов типа "Шахед", 32 из которых – сбили украинские защитники.
- Что касается последствий, то над Киевщиной были сбиты все враждебные цели, большинство "Шахедов" враг направил именно сюда. А вот во Львове оккупанты трижды попали в объект критической инфраструктуры.