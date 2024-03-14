В Хмельницкой области слышали взрывы: область атакуют "Шахеды"

Российские захватчики вечером 14 марта пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". В конце концов взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Ранее там прозвучала воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области оставаться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Хмельницкой области раздавались взрывы

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 21 час 09 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении российско-иранских дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении области.

Несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят в Хмельницкую и Житомирскую. Остальные – курсом на запад, – сказали военные.

Уже в 21 час 53 минуты местные СМИ сообщали о громких звуках, которые слышали в пределах области.

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", – писали журналисты.

Около 21 часа 54 минуты Воздушные силы сообщали о группе "Шахедов" в Хмельницкой области, которая двигалась курсом на Северо-Запад. По состоянию на 22 часа 10 минут воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается, а Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении Староконстантинова.

Россияне атаковали Украину “Шахедами”

Первые сигналы воздушной тревоги из-за угрозы атаки российскими "Шахедами" прозвучали в 19 часов 09 минут. Тогда опасность была для Николаевской и Херсонской областей.

Далее российские дроны-камикадзе двигались севернее и в западном направлении. Тревоги также звучали в Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.

В результате атаки "Шахедами" также пострадала и Винницкая область. Там есть попадание в жилой дом, а трех человек госпитализировали.

Стоит отметить, что это уже не первая тревога в Украине за 14 марта. До этого сирены звучали из-за угрозы применения баллистического вооружения Россией в северных и восточных областях, а также была всеукраинская тревога из-за взлета МиГ-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".