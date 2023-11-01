В Хмельницком районе слышали взрывы: была угроза атаки для Староконстантинова

Российские захватчики в ночь с 31 октября на 1 ноября пустили по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". В конце концов в Хмельницкой области раздались взрывы.

Кроме того, была высока угроза атаки города Староконстантинов в области. В конце концов, в регионе работала противовоздушная оборона нашего государства.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин около 00:09 часов в комментарии журналистам рассказал, что взрывы, раздававшиеся в Хмельницком районе, связаны с работой украинской ПВО, которая ликвидировала вражеские беспилотники.

Несколькими минутами ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения беспилотников типа "Шахед" вблизи города Староконстантинов, из-за чего звучали сигналы тревоги.

Наконец, около 00:18 в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги. В частности, угроза российско-иранских беспилотных летательных аппаратов исчезла благодаря нашим защитникам неба.

Сергей Тюрин также рассказал, что в результате взрывов повреждений гражданской инфраструктуры и травмированных нет.

Россияне не впервые атакуют Хмельницкую область

В Хмельницкой области ночью 29 октября раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы атаки "Шахедами". В конце концов после сирены в области раздались взрывы.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин рассказал, что работала также и противовоздушная оборона нашего государства. В частности, военные ликвидировали всю опасность в небе и в конце концов в области раздался отбой воздушной тревоги.

В тот же день вечером российские захватчики снова пустили беспилотников по Хмельницкой области. Под ударом оказался город Староконстантинов, который часто атакуют оккупанты летательными аппаратами.

Кроме того, Тюрин также рассказал о состоянии пострадавших после атаки Хмельницкой области 25 октября. В частности, он заявил, что трое пострадавших, получивших ранения во время атаки России, все еще остаются в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.