Бывшая артистка филармонии в Хмельницком была разоблачена на поддержке россии

Служба безопасности Украины продолжает работу по выявлению коллаборантов и сторонников России. В частности, такие действия производятся и в Хмельницке.

Бывшая артистка филармонии в Хмельницком поддерживала Россию

Там СБУ разоблачила еще одну коллаборантку. Ею оказалась бывшая артистка Хмельницкой областной филармонии. Она регулярно в социальных сетях репостила новости с российской пропагандой, в которых украинские власти обвиняли в лживом освещении войны.

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Она активно репостила "новости" из российских пабликов, в которых украинские защитники обвиняются в убийствах мирного населения: "Буча – украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ",

– сообщают в ведомстве.

Дома у женщины провели обыски. В результате обнаружили георгиевские ленты, российский флаг и шевроны военных подразделений ВС России, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности последней.



Гергиевская лента, которую нашли у коллаборантки дома / Фото СБУ



Флаг россии, обнаруженный во время обысков / Фото СБУ



Дома у коллаборантки были и военные российские шевроны / Фото СБУ

Ей уже объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

СБУ: последние новости

Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане России.

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российских спецслужбах еще с февраля 2014 года.

На Львовщине преступная группировка брала взятки за льготное растаможивание импортных авто СБУ разоблачила их и объявила о подозрении.

СБУ разоблачила их и объявила о подозрении. СБУ поймала человека, который корректировал огонь врагов в Украине. Его обнаружили в Одесской области – была непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и избивали по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Также задержала враждебного корректировщика, который был игроманом и из-за финансовых проблем без раздумий согласился на "подработку" кафиров.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, сбежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

Кроме того, по инициативе СБУ в Украине наложили арест на миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома".

Заметьте – СБУ задержала корректировщиков ударов по Бахмуту и Краматорску: смотрите видео