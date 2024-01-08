В Хмельницком слышали 6 взрывов: работала ПВО

Россия атакует Украину ракетами из авиации. Под ударом врага оказался и Хмельницкий.

Утром 8 января Россия запустила ракеты по Украине. Взрывы раздались в Хмельницком.

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Взрывов было несколько

Под прицелом врага оказался Хмельницкий. В результате атаки раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Заместитель начальника Хмельницкой ОВ сообщил, что в области работает противовоздушная оборона. Силы украинского ПВО делают все возможное, чтобы не допустить попадания ракет и "Шахедов" по территории Украины.

Пока никаких деталей неизвестно. На месте происшествия находятся все необходимые службы. В Хмельницкой ОВО призывают не снимать последствия прилетов и не распространять их, пока там работают экстренные службы.

Во время утреннего обстрела под ударом окупантов оказался также и Харьков. Ранее Олег Синегубов, глава ОВА, сообщил, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по городу. К сожалению, есть пострадавшая. Также на месте атаки зафиксировано возгорание. Как уточнил Синегубов, пострадала женщина 53 лет, она получила легкие ранения и была госпитализирована.

Под ударом также оказался город Змиев в Чугуевском районе. Там вражеские ракеты попали в частный дом. Под завалами есть люди. Жителей Харькова и области призвали находиться в укрытиях, ведь враг наносил массированный удар по городу.

Во время утреннего удара Россия атаковала Украину по разным направлениям.

К слову, также в ночь на 8 января россияне запускали "Шахеды" . В частности, основной удар направили на Юг, сообщила Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Известно, что было запущено 8 дронов-камикадзе. Удалось сбить все вражеские воздушные цели. В частности, 1 "Шахед" сбили на Николаевщине, а еще 7 – в Одесской области.

Россия снова ударила по Украине