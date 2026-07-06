В ходе перехвата российских дронов погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8

Во время перехвата российских дронов погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8. Это произошло еще 30 июня 2026 года.

Об этом сообщили в Бродовском городском совете.

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Что известно о погибшем экипаже Ми-8?

Среди погибших – командир экипажа, капитан Юрий Ворон, летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Они до последнего выполняли свой воинский долг, защищая украинское небо, прикрывая наших пехотинцев, поддерживая боевые подразделения и спасая жизни украинских воинов,

– сообщили в Бродовском городском совете.

7 июля Бродовская община будет прощаться с павшими воинами.

В 9:30 на Аллее Героев состоится встреча кортежа, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста будет совершена церемония прощания.

Погибший экипаж Ми-8 / Фото Бродовского городского совета

Юрий Станиславович Ворон – старший пилот вертолетной группы вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 29 июня 1996 года в Бродах. С детства мечтал стать военным летчиком, поэтому в 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Затем проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Первый боевой опыт получил во время участия в Операции объединенных сил. С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая наземные войска.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами.

У воина остались жена, сын и родители.

Валентин Андреевич Мукшинов – старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 29 мая 1991 года в Киеве. Учился в Черниговском военном лицее.

С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на различных оперативных направлениях.

Полный кавалер ордена "За мужество", неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами.

У воина остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Олегович Хмиль – бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности "Авиационный транспорт".

В марте 2022 года приступил к службе в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета.

Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

У воина остались жена и родители.

Михаил Васильевич Деряга – старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности "Строительство и гражданская инженерия". С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины.

Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени.

У военнослужащего остались жена, сын, родители и брат.

Напомним, что 16 июня для украинской авиации произошла еще одна тяжелая утрата. В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа Су-24М. Экипаж погиб во время выполнения задания. Тот роковой полет был для самолета уже вторым за день.