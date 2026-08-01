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24 Канал Новости Украины В июле Россия понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года, – Генштаб
1 августа, 19:08
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Обновлено - 19:34, 1 августа

В июле Россия понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года, – Генштаб

Владислав Кравцов

В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли самые большие потери в живой силе с начала года. По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц Силы обороны Украины ликвидировали 42 860 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что сообщили в Генштабе о потерях противника за июль 2026 года?

В Генштабе отметили, что потери в июле стали самым высоким месячным показателем в 2026 году.

Согласно обнародованной статистике, ежемесячные потери личного состава РФ в 2026 году составили:

  • январь – 31 710 человек;

  • февраль – 26 090;

  • март – 31 960;

  • апрель – 32 980;

  • май – 33 760;

  • июнь – 39 290;

  • июль – 42 860 человек.

Всего за первые семь месяцев 2026 года, по оценке Генерального штаба ВСУ, потери личного состава российских войск достигли 238 650 человек.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского агрессора.

Напомним, 1 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на фронте было уничтожено 1 470 россиян. Таким образом, общее число потерь в личном составе противника за всю полномасштабную войну составляет 1 447 620 человек.

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Война России с Украиной
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