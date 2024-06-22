В Луцке и Ивано-Франковской области прогремели взрывы во время ракетной атаки

Российские военные ночью 22 июня ракетами атаковали Украину. Во время воздушной тревоги звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской области и Луцке.

Сначала взрывы слышали в Ивано-Франковской области. Как сообщили СМИ, звуки, похожие на взрывы, слышали в 04:24. Перед этим Воздушные силы фиксировали вражеские ракеты на Западе Украины.

Смотрите также Россияне осуществили пуски ракет с Ту-95: в Украине масштабная воздушная тревога

На Ивано-Франковщине работает ППО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области.

Уже в 04:27 звуки взрыва были слышны в Луцке. В Воздушных силах сообщили о ракете над городом.

Стоит заметить, что перед тем россияне также направили на Луцк несколько ударных дронов типа "Шахед".

Добавим, что также звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Российские военные атаковали Украину с помощью крылатых ракет Х-101.

Оккупанты поздно вечером подняли четыре бомбардировщика Ту-95, которые являются носителями этих ракет. Вражеские цели заходили в воздушное пространство Украины несколькими группами с Юга и Севера.

Что известно о предыдущих атаках россиян