В Луцке и Ивано-Франковской области прогремели взрывы во время ракетной атаки
Источник:Общественное
Российские военные ночью 22 июня ракетами атаковали Украину. Во время воздушной тревоги звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской области и Луцке.
Сначала взрывы слышали в Ивано-Франковской области. Как сообщили СМИ, звуки, похожие на взрывы, слышали в 04:24. Перед этим Воздушные силы фиксировали вражеские ракеты на Западе Украины.
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На Ивано-Франковщине работает ППО
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области.
Уже в 04:27 звуки взрыва были слышны в Луцке. В Воздушных силах сообщили о ракете над городом.
Стоит заметить, что перед тем россияне также направили на Луцк несколько ударных дронов типа "Шахед".
Добавим, что также звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Российские военные атаковали Украину с помощью крылатых ракет Х-101.
Оккупанты поздно вечером подняли четыре бомбардировщика Ту-95, которые являются носителями этих ракет. Вражеские цели заходили в воздушное пространство Украины несколькими группами с Юга и Севера.
Что известно о предыдущих атаках россиян
- Российские военные в течение июня уже несколько раз осуществили комбинированные удары по Украине. Во время таких обстрелов оккупанты применяют крылатые ракеты, а также ударные дроны.
- Войска России направляют ракеты и дроны в основном по гражданской инфраструктуре. Как известно, враг пытается уничтожить энергосистему Украины.
- В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также "Шахеды". Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все дроны и 4 крылатые ракеты воздушного базирования.
- Во время атаки россияне нанесли удары по энергоинфраструктуре в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях. Из-за этого были зафиксированы разрушения и повреждения оборудования. Российские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Оккупанты серьезно повредили оборудование станции.
- В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки обесточивались потребители. Также в результате атаки России на два энергообъекта были ранены семь работников, один из которых в тяжелом состоянии.