В Ивано-Франковской области в ДТП попал микроавтобус: большинство пострадавших дети

В селе Черче в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии травмы разной степени получили 7 человек.

ДТП произошло 26 октября около 10:00 на автодороге в селе Черче, что в Рогатинской общине. Пока причина аварии неизвестна.

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В аварии пострадали дети

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 7 человек, среди которых – 5 детей. Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали 1 человека из микроавтобуса, а также оказали медицинскую помощь ребенку.

Сотрудники ГСЧС также приняли меры, чтобы предотвратить возникновение пожара после аварии – они отсоединили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств. В настоящее время правоохранители устанавливают детали ДТП и его причины.



Пострадавшему ребенку оказали помощь на месте ДТП / Фото ГСЧС в Ивано-Франковской области

В Киеве автомобиль протаранил остановку общественного транспорта

В центре Киева 25 октября произошло ужасное ДТП – водитель легкового автомобиля вылетел на тротуар, протаранил остановку общественного транспорта и сбил 2 человек, стоявших на остановке. Авария произошла на улице Большая Васильковская.

Правоохранители установили, что за рулем Toyota Avensis находился 27-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате аварии пострадали двое пешеходов. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Медики уже оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Полицейские сразу проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал, что мужчина за рулем был трезв.

Правоохранители изучают все детали ДТП. В полиции также было открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения.

По предварительным данным, авария произошла по причине превышения скорости водителем Toyota Avensis, впрочем, все детали ДТП еще устанавливаются. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного производства решается вопрос об избрании ему меры пресечения.