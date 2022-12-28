В Ивано-Франковской области произошло землетрясение: почувствовали ли его местные
Источник:Главный центр специального контроля
В Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло землетрясение после полудня. Эксперты оценивают его магнитуду в 2,4 балла по шкале Рихтера.
Не так давно Буковину всколыхнуло землетрясение, а в среду, 28 декабря, стало известно, что в Прикарпатье были колебания земной поверхности в Надворнянском районе. Собственно, в Главном центре специального контроля зафиксировали землетрясение в 13:51 по киевскому времени.
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Где именно был эпицентр колебаний
В отчете центра указано, что эпицентр землетрясения расположен к западу от поселка Делятин на глубине двух километров. Важно, что по классификации землетрясений это относится к неощутимым. То есть интенсивность колебаний ниже предела чувствительности людей. Такие сотрясения земли обнаруживают и регистрируют только сейсмографы.
Последнее (предыдущее – 24 Канал) землетрясение из этого района было зарегистрировано 15 ноября этого года с магнитудой 2,4 по шкале Рихтера,
– напомнили в пресс-службе организации.
Землетрясение в Надворнянском районе Ивано-Франковской области: ищите регион на карте
Мощное землетрясение в США
В отличие от Украины, колебания земной поверхности в Соединенных Штатах Америки более ощутимы. Скажем, магнитуда недавнего землетрясения в Калифорнии составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Из-за колебаний без воды и света осталось немало людей.