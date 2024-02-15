В Ивано-Франковской области сообщают о взрывах

15 февраля 2024, 06:59
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Враг 15 февраля атаковал крылатыми ракетами Украину. Взрывы прогремели и в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Суспильное". Взрыв прогремел около 06:55.

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Враг направил часть ракет в направлении западных областей Украины. Ракеты над Ивано-Франковском начали фиксировать около 06:34, о чем предупредили Воздушные силы. Вражеские ракеты курсировали в пределах нескольких областей – Львовской, Тернопольской и Хмельницкой.

Около 06:55 в Ивано-Франковской области прогремел взрыв. За мгновение до этого Воздушные силы сообщили, что ракета сначала пролетела Тернополь, после – Хмельницкую область, а уже потом – взяла курс на Ивано-Франковск.

Россия 15 февраля атаковала Украину

  • Враг 15 февраля атаковал Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались разные области.
  • В частности взрывы раздавались в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Так, на Киевщине сообщили о работе ПВО.
  • К сожалению, уже известно о разрушениях. Так, по предварительным данным, было попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. По меньшей мере один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.
  • Также есть разрушения во Львове. Мэр Андрей Садовый сообщил, что было попадание вражеской ракеты по городу. "По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", – говорится в сообщении мэра.

Автор: Анжеліка Байбак