В Ивано-Франковской области сообщают о взрывах

Враг 15 февраля атаковал крылатыми ракетами Украину. Взрывы прогремели и в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Суспильное". Взрыв прогремел около 06:55.

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Враг направил часть ракет в направлении западных областей Украины. Ракеты над Ивано-Франковском начали фиксировать около 06:34, о чем предупредили Воздушные силы. Вражеские ракеты курсировали в пределах нескольких областей – Львовской, Тернопольской и Хмельницкой.

Около 06:55 в Ивано-Франковской области прогремел взрыв. За мгновение до этого Воздушные силы сообщили, что ракета сначала пролетела Тернополь, после – Хмельницкую область, а уже потом – взяла курс на Ивано-Франковск.

Россия 15 февраля атаковала Украину