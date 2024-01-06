Пострадал отель "Донбасс": оккупанты жалуются на удар с HIMARS по Кадиевке
Оккупанты заявили, что в городе Кадиевка под ударом оказалась гостиница "Донбасс". Россияне заявили, что ночью якобы прогремело 2 мощных взрыва.
Об атаке в сети заявил глава оккупационной администрации Кадиевки Сергей Жевлаков. По его словам, при взрывах никто не пострадал, однако последствий в сети не опубликовал, передает 24 Канал.
К теме Умирают в пути в больницу: на оккупированной Луганской области серьезные проблемы с медициной
В Луганской области "беспокойно"
Жевлаков заявил, что по Кадиевке ночью 6 января якобы нанесли удар якобы с установки HIMARS. Традиционно оккупант обвинил во всем Украину.
Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс". К счастью, никто не пострадал,
– заявил гауляйтер.
Отель "Донбасс", якобы оказавшийся под ударом: смотрите на карте
Следует отметить, что ни в одном из пропагандистских телеграм-каналов не опубликовали последствия "обстрела". Можно предположить, что под ударом оказались военные объекты. Кроме того, в ночь на 5 января местные жители также слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва.
К слову, в гостинице "Донбасс" не в первый раз цветет "хлопок". Так, в августе 2022 года и в мае 2023 года там уже раздавались взрывы. Вероятно, оккупанты обустроили там какой-нибудь штаб или это их место базирования. Ведь существует множество случаев, когда враг использовал и продолжает использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях.
Что известно о КадиевкеКадиевка – город в Украине, административный центр Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области. С 2014 года временно оккупировано российскими войсками и входит в так называемую "лнр". До 2016 года населенный пункт назывался Стаханов.
Взрывы в Луганской области: последние новости
- Во временно оккупированном Луганске 6 декабря прогремел мощный взрыв. Там взорвали автомобиль с "депутатом" Олегом Поповым. После взрыва в городе на время исчезла связь. Очевидно, оккупанты пытались скрыть ликвидацию фаната "русского мира", но у них ничего не получилось.
- В ночь на 4 декабря в Луганске также было тревожно – в городе прозвучал мощный взрыв у нефтебазы. Впоследствии в ВСУ подтвердили успешную отработку, а глава Луганской ОВА Артем Лысогор подчеркнул, что под ударом оказалось "нефтяное сердце" россиян во временно оккупированном Луганске. По его словам, теперь оккупанты не имеют в городе нефтебазы.
- Вечером 3 декабря неспокойно было и во временно оккупированном Алчевске. Там взрывы прогремели в районе металлургического завода. Что стало причиной взрыва – неизвестно. Одни пользователи сети утверждали, что неизвестные бросили гранату на проходной Алчевского металлургического комбината. Другие же жители сообщали, что в районе предприятия обнаружили взрывное устройство.