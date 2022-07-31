В Каховке взорвали авто криминального авторитета и коллаборанта "Ефима", – СМИ
31 июля 2022 , 21:57Читати новину українською
В городе Кахова в Херсонской области взорвали автомобиль криминального авторитета Виталия Ефименко. Коллаборант тесно сотрудничает с российскими оккупантами.
Ефименко доставили в больницу
Местные СМИ пишут, что неизвестные взорвали авто Ефименко, которого в криминальных кругах зовут "Ефим", сообщает 24 канал. Сообщается, что коллаборант обещал расправу над проукраинскими жителями Херсона.
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Взрыв авто предателя, похоже, произошел 30 июля. По предварительной информации, Ефименко доставлен в больницу и может выжить.
Как пишут местные СМИ, от смерти местного криминального авторитета спасло то, что автомобиль был бронированным.
Какая ситуация в оккупированной Херсонской области
- Хотя россияне захватили часть Херсона в первые дни войны, местные жители не соглашаются сотрудничать с так называемой оккупационной властью. На территории Херсонщины процветает партизанское движение.
- Недавно в Херсоне взорвали автомобиль с коллаборантами. В украинской разведке сообщили, что это результат удачной работы партизан. Жертвами взрыва стал экипаж автомобиля так называемой полиции российских оккупантов.
- В начале июля херсонским партизанам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов возле железнодорожного вокзала в Херсоне. В результате взрыва погибло много оккупантов.
- Отдельно следует отметить, что ВСУ проводят контрнаступление в Херсонской области. Как рассказали британские разведчики, Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Это стало следствием подрыва трех мостов возле Херсона.
- На Юге россияне ежедневно теряют по меньшей мере по полсотни военных.
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