В каких регионах зимой ожидать самую сложную ситуацию со светом и когда она стабилизируется

В Украине на протяжении зимы сложная ситуация с электроснабжением может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом – в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине.

Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары – рассказал экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

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Сейчас тяжело в Одессе, в Киеве. Трудно на Днепропетровщине. Там есть определенный резерв мощностей для того, чтобы снабжать электроэнергию для людей, однако на Днепропетровщине все же не хватает этих мощностей для промышленных предприятий, от чего страдает экономика страны. Поэтому тяжело повсюду,

– сказал он.

Новые атаки только усугубят ситуацию

Специалист отметил, что в Украине есть области, где нет собственной генерации. То есть они фактически зависят от других регионов, и когда агрессор попадает по объектам инфраструктуры, то есть проблемы и в этих областях.

"То есть правильный ответ: куда будет прилетать – там будет тяжело", – добавил Рябчин.

Аналогично мнение и бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

Одесса, Киев, Харьков – очень дефицитные регионы. Но все зависит от того, будут ли удары или нет. Ситуация может изменяться. Но энергетики устоят,

– сказал он.

Когда возможна стабилизация ситуации со светом

Эксочельщик министерства считает, что зима будет тяжелой. Однако уже через 2-3 месяца ситуация должна стабилизироваться.

Плачков подчеркнул, что энергетики все восстанавливают, также идет помощь у партнеров.

Работа идет мощная, работает энергетический Рамштайн. Я думаю, мы все преодолеем и в следующем году еще и усилится ПВО, я в этом уверен. Я думаю, что еще месяц-два, потому что зима будет тяжелой, но нужно ее пережить. А дальше будем восстанавливать, снабжать экономику и граждан Украины электроэнергией",

– подытожил Плачков.

Враг не сможет погрузить во мрак страну

Заметим, что эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что российские оккупанты не способны погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят.

Пока ситуация с энергообеспечением страны все еще сложна. Во всех областях действуют графики отключений света, чтобы хоть как-то стабилизировать систему. В некоторых регионах все еще действуют аварийные отключения.

В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на вчера больше всего нарушений по соблюдению графиков в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.