Россия атаковала Киев: сколько людей пострадали

Россия в ночь на 2 сентября атаковала Киев ракетами и дронами. Вражеские обломки упали в четырех районах столицы.

В КГВА рассказывали, что враг нанес по Киеву комбинированный ракетный удар. По столице били крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами.

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Что известно о раненых в результате атаки на Киев

В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах,

– заявили власти.

В Киевской городской военной администрации добавили, что последствия атаки ликвидируют.

Россия атаковала Киев на рассвете 2 сентября

Власти заявили, что они уточняют данные о разрушениях. Однако известно, что вражеские обломки упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах столицы.

По предварительным данным, вспыхнули машины и получили повреждения нежилые помещения.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что: