В Киев приехал глава Евросовета Шарль Мишель: какова цель визита
Источник:Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель 21 ноября прибыл в Киев. Мишель совершает визит в Украину в День достоинства и свободы.
Шарль Мишель прибыл в Украину поездом и поделился соответствующим фото. Кроме Мишеля, в Киеве находятся президент Молдовы Майя Санду и глава Минобороны Борис Писториус.
Смотрите также Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев
Мишель в Киеве обсудит евроинтеграцию Украины и Молдовы в Киеве
"Хорошо быть снова в Киеве – среди друзей", – написал Шарль Мишель.
Лидер Молдовы Санду сообщила, что прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. По ее словам, в повестке дня будут дальнейшие шаги по присоединению Молдовы и Украины к ЕС
В повестке дня: обсуждение следующих шагов по присоединению Молдовы и Украины к ЕС, укреплению региональной безопасности и дальнейшей поддержке ЕС реформ и развития наших государств,
– подчеркнула президент Молдовы.
Относительно визита Писториуса, глава Минобороны Германии должен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также президентом Владимиром Зеленским.
Киев посетил глава Пентагона
- Накануне в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне заявили, что своим визитом Остин стремится подкрепить твердую поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу.
- В Киеве глава Минобороны США встретился с Владимиром Зеленским. Президент рассказал, что обсудил с Остином ситуацию на поле боя, в том числе оборону, перспективы и, соответственно, поддержку.
- Также был поднят вопрос необходимости усиления возможностей Украины накануне зимнего периода, свободы мореходства, функционирования зернового коридора.
- В ходе визита Остина в Пентагоне сообщили о выделении Украине военного пакета помощи на 100 миллионов долларов. США выделили Украине один HIMARS и дополнительные боеприпасы, снаряды, зенитные ракеты Stinger и другое оружие.
- Также Остина в Киеве провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Вместе с Остином Киев посетили Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, командующий Вооруженными Силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.