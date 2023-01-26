Американские аудиторы прибыли в Киев, чтобы контролировать использование западного оружия
Источник:CNN
После оглашения о предоставлении Украине значительной военной помощи в Киев приехали американские аудиторы. Они будут контролировать использование американской военной помощи.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, американские аудиторы работают в Киеве, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются".
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Американцы помогают Украине побороть коррупцию
Нуланд отметила, что аудиторы из США прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.
Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране,
– сказала Нуланд.
Как отмечается, члены Конгресса из Республиканской партии потребовали дополнительных усилий по надзору по вопросу поддержки США Украины. Нуланд заявила, что меры по надзору принимаются.
Помощь от партнеров: главное
- Западные партнеры понимают, что необходимо усилить украинские позиции на фоне подготовки к новому наступлению оккупантов весной. Канада объявила об отправке 4 тяжелых танков Leopard 2A4 из своего арсенала Украине.
- Берлин наконец-то принял долгожданное для Украины решение о передаче боевых танков и предоставил "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых есть эта немецкая техника.
- В этот же день президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.
- В материале 24 Канала мы собрали всю информацию о тяжелой технике и оружии, которую Украина вскоре получит от союзников.