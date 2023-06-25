Киев снова "затопило" после ливня: некоторые улицы в воде

В Киеве снова прошел мощный дождь. В результате непогоды вода подтопила некоторые улицы в столице.

В местном телеграм-канале "Реальный Киев | Украина" написали, что по состоянию на 15:57 25 июня до сих пор подтопленными остаются некоторые дороги и улицы. Дожди будут идти в Украине и на следующей неделе, пишет 24 Канал.

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В Киеве подтопило некоторые улицы

По улицам Малышко и Братиславской машины уже плывут,

– говорится в сообщении.

На видео видно, что машины на некоторых участках дороги вынуждены проезжать по затопленному асфальту.

Подтопленные улицы в Киеве после дождя: смотрите видео

После ливня вода затопила некоторые улицы в Киеве: смотрите видео

Перед этим сообщали, что вода подтопила Броварской проспект, поэтому автомобили также ехали по затопленной дороге.

Затопленный Броварской проспект: смотрите видео

По состоянию на 16:55 в местном телеграм-канале написали, что дождь уже не падает, однако улицы дальше оставались подтоплены.

Подтопленные дороги в Киеве после ливня: смотрите видео

Как выглядит Киев после дождя: смотрите видео

Какой погоды ждать в Украине