В Киеве новые правила отключения электроэнергии

В Киеве, как и в большинстве других городов Украины, действуют экстренные отключения света. Однако в столице энергетики будут включать электричество так, чтобы перерыв в подаче был не более нескольких часов.

Соответствующую информацию сообщила компания 26 ноября и объяснила, как будет работать новая схема. Однако еще утром в этот же день людей предупредили об экстренных отключениях.

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Как будут действовать новые графики в Киеве

В компании объяснили, что понимают – длительные отключения света усложняют жизнь жителей Киева.

Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов,

– объяснили в компании.

Там еще раз напомнили, что стабилизационные графики отключений пока не действуют. Добавили, что такой режим будет действовать, пока:

не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии;

и ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

Людей также попросили писать на страницы ДТЭК Киевские электросети в фейсбуке, вайбере или телеграме, если:

после 23 ноября свет у вас не включали;

или перерыв между включениями составляет более 5 часов.

Что известно о ситуации со светом

После атаки России по объектам критической инфраструктуры 23 ноября свет исчез почти на всей территории страны. Тогда Укрэнерго сразу ввело экстренные отключения.

Уже 24 ноября на всей территории Украины энергетики заживили все объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 25 ноября дефицит мощности в украинской энергосистеме составил 30% потребности потребления. Уже 26 ноября – 25%.

Кроме того, Укрэнерго больше не определяет, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, действуют в регионе. Диспетчерам облэнерго дают показатель потребления для области, превышать который нельзя. Тогда непосредственно в облэнерго определяют схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы.

В ДТЭК попросили сразу после включения света не включать одновременно все электроприборы, ведь это может привести к новой аварии. В частности, из-за резкого подключения сразу большой нагрузки.

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