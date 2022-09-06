"Не забудем, не простим": щемящий фоторепортаж 24 канала по увековечиванию погибших в Еленовке
В Киеве на Софийской площади 6 сентября почтили память погибших бойцов в результате теракта в Еленовке. С момента трагедии уже прошло 40 дней. На акцию пришли родные и друзья защитников.
Люди собрались не только для того, чтобы почтить память погибших защитников Мариуполя. Таким образом они заявляют международному сообществу о необходимости как можно быстрее расследовать это преступление, передает 24 канал.
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Люди несли свечи памяти
На Софийскую площадь пришли около сотни человек. Среди них – родные защитников "Азовстали", близкие и другие небезразличные граждане. Они принесли плакаты и свечи. Проектор в свете лампадок демонстрировал присутствующим щемящие кадры с защитниками.
Чествование памяти погибших защитников Мариуполя / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На акции была жена командира полка защитников Мариуполя Дениса Прокопенко Екатерина. Она рассказала, что не знает, где находится ее муж. Связи с ним у жены нет с мая. Екатерина подчеркнула, что Красный Крест не привлечен к его поиску. На постоянные письма девушка в течение трех месяцев получает ответ "мы в процессе".
Связи с защитниками до сих пор нет / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Молчать нельзя
Также на Софийской площади была Вера – мать погибшего в Мариуполе украинского защитника. Ее сын служил в полковой разведке и погиб возле драмтеатра в Мариуполе. Женщина также прокомментировала трагедию в Еленовке. Она подчеркнула, что нужно напоминать об этом постоянно, поскольку международные институции не работают.
В ассоциации семей защитников "Азовстали" обращаются к каждому, кому небезразлична судьба героев Мариуполя. Просят не молчать, а поддерживать всеми возможными способами.
Мы никогда не забудем и не простим трагедию в Еленовке,
– отметили в ассоциации.
Присутствующие зажгли лампадки / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Кроме того, родные защитников "Азовстали" собирали подписи под письмом генсеку ООН. Требуют создать мониторинговую группу, которая будет заниматься украинскими военнопленными, а также выяснить, в каких условиях находятся защитники и выполняют ли оккупанты принципы Женевской конвенции.
В заключение присутствующие зажгли свечи и лампадки.
В Киеве почтили память павших в результате теракта в Еленовке / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Теракт в Еленовке: что известно
- 29 июля россия совершили теракт в колонии в Еленовке на оккупированной территории. Захватчики убили украинских военнопленных из "Азовстали".
- Погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Информация о количестве жертв пока не проверена.
- Конечно, россияне в традиционной манере перебрасывают вину на ВСУ. Врут, что колонию якобы обстреляли.
- Между тем ни один "сотрудник" колонии не пострадал. Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.
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