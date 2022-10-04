По всей Украине объявили воздушную тревогу: в Николаевской области слышали взрывы
4 октября 2022 , 14:36Читати новину українською
Источник:єМапа
Во всех регионах Украины в обед 4 октября объявили воздушную тревогу. Во время нее звуки взрывов услышали жители Николаевской области.
В Украине – масштабная воздушная тревога
Сирены начали включать в украинских городах с 14: 33. В первую очередь-на востоке. Поэтому немедленно направляйтесь в укрытие и пребывайте там, пока не объявят отбой.
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За несколько минут на Николаевщине услышали взрывы. Пока официальной информации на этот счет нет.Обратите внимание! По данным телеграм-канала Monitor, с территории Крыма могли запустить ракеты или БПЛА. Вероятно, россияне использовали стратегическую авиацию.
В Украине – масштабная воздушная тревога / єМапа
Заметим, Крым на этой карте зеленого цвета, ведь находится под российской оккупацией с 2014 года. Поэтому информации о воздушных тревогах на полуострове нет.