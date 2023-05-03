В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: может быть угроза

3 мая 2023, 16:30
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Днем 3 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирена есть и в Киеве.

Немедленно пройдите в укрытие, если в вашем регионе звучит воздушная тревога. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

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17:16 Один из бортов Ту-22м3 снова летит на рубеж пуска ракет в Белгородской области России.17:10 Вражеская авиация демонстративно наматывает круги возле северо-восточной границы. Самолет снова развернулся в направлении границы.17:01 Ту-22м3 снова отходит от границы.16:53 В Киевской области снова объявили тревогу.16:50 В Киевской области отбой воздушной тревоги. В столице до сих пор раздается сирена.16:47 Сообщают, что Ту-22 снова завернул в сторону нашей границы.16:46 В Киеве снова объявили воздушную тревогу.16:44 Ту-22м3 отходит от границы с Украиной.16:42 В Киеве отбой воздушной тревоги.16:36 Также в воздушном пространстве Беларуси два российских истребителя летят в направлении нашей государственной границы.16:34 Воздушная тревога распространяется по стране.


Актуальная карта воздушной тревоги / Скриншот

16:31 Мониторинговые группы сообщат, что на Востоке, предварительно, Ту-22м3.16:29 В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Предыдущая воздушная тревога в Украине

  • В северных областях Украины в ночь на 3 мая также звучала воздушная тревога. В частности, в Киеве.
  • Как оказалось, оккупанты совершили массированную атаку дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в админздание в Днепре. В результате этого вспыхнул пожар.
  • Глава КГВА Сергей Попко сообщал, что в воздушном пространстве вокруг Киева удалось сбить все БПЛА. Что касается жертв и разрушений, данные о них отсутствуют, но информация все еще уточняется.
  • Несколько иранских дронов-камикадзе попали в нефтебазу в Кропивницком. К счастью, обошлось без жертв. Все соответствующие службы оперативно проделали свою работу. Ликвидировать последствия атаки начали сразу.
  • В общей сложности для атаки враг использовал 26 "Шахидов", из которых силам ПВО удалось сбить 21.

Автор: Софія Ковнір