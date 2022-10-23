В Киеве и области начались стабилизационные отключения света: где можно посмотреть графики

Сегодня, 23 октября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света.

Отключения будут происходить для каждого клиента не более, чем на 4 часа. Однако оно может повториться в течение суток дня через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

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Также жители Киева и области призвали потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Пока что это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы у каждого дома был свет,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Киевлянам узнать время отключения по адресу можно здесь.

Для жителей области график отключений вот:

График отключений электроэнергии в Киеве и области / Источник ДТЭК

Стабилизация энергосистемы Украины: главное

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Через неделю, массированные атаки по энергетическим объектам повторились, повреждено – около 40% электростанций.

Вчера, 22 октября из-за российских атак без света остались жители 7 областей, больше всего – в Хмельницкой области.

В ОП сообщили, что без света остались более 2 миллионов граждан, однако уже вечером их количество уменьшилось вдвое.

В воскресенье, 23 октября, света не было в Николаеве. Около 12 часов электроснабжение начали восстанавливать. Также сообщалось, что проблемы с электроснабжением наблюдаются в Николаевской области.

Свет в Николаеве исчез после того, как российские террористы ночью нанесли удар по жилым домам зенитными ракетами С-300. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.

Оккупанты 22 октября обстреляли Ковель в Волынской области. В результате прилетов жилые районы могут несколько дней быть без света.​

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